У пензенских промышленников выросли зарплаты

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18 октября 2017, 16:36Общество
В 2017 году промышленный комплекс Пензенской области сохраняет устойчивые показатели экономического развития, а промышленные предприятия продолжают наращивать производственные мощности.
«Индекс промпроизводства региона за январь-сентябрь составил 103,6% по отношению к прошлогоднему показателю», сообщает пресс-служба регионального минпрома.
Рост индекса обеспечили пензенские предприятия, которые специализируются на производстве кожи и изделий из нее - 167,6 %; компьютеров, электронных и оптических изделий - 126,7 %; обработке древесины и производстве изделий из дерева - 122,75% и ряда других.
Высокие результаты отразились и на заработной плате работников сферы промышленности. Так, рост их оплаты труда увеличился на 7,6%, составив за январь-август 27 700 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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