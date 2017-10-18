18 октября 2017, 16:36Общество У пензенских промышленников выросли зарплаты В 2017 году промышленный комплекс Пензенской области сохраняет устойчивые показатели экономического развития, а промышленные предприятия продолжают наращивать производственные мощности.

«Индекс промпроизводства региона за январь-сентябрь составил 103,6% по отношению к прошлогоднему показателю», сообщает пресс-служба регионального минпрома.

Рост индекса обеспечили пензенские предприятия, которые специализируются на производстве кожи и изделий из нее - 167,6 %; компьютеров, электронных и оптических изделий - 126,7 %; обработке древесины и производстве изделий из дерева - 122,75% и ряда других.

Высокие результаты отразились и на заработной плате работников сферы промышленности. Так, рост их оплаты труда увеличился на 7,6%, составив за январь-август 27 700 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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