У пензенских аграриев - самая высокая зарплата в ПФО

На предприятиях агропромышленного комплекса Пензенской области - самая высокая зарплата в Приволжском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, среднемесячная заработная плата аграриев остается самой высокой на протяжении длительного времени.

Так, в организациях АПК Пензенской области за отчетный период 2018 года аграрии получают 29158 рублей, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, пишет ИА «

penza-press.ru».