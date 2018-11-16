16 ноября 2018, 12:36Общество

У пензенских аграриев - самая высокая зарплата в ПФО

На предприятиях агропромышленного комплекса Пензенской области - самая высокая зарплата в Приволжском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, среднемесячная заработная плата аграриев остается самой высокой на протяжении длительного времени.

Так, в организациях АПК Пензенской области за отчетный период 2018 года аграрии получают 29158 рублей, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, пишет ИА «
penza-press.ru».

Общество
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