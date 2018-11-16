У пензенских аграриев - самая высокая зарплата в ПФО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 ноября 2018, 12:36Общество
На предприятиях агропромышленного комплекса Пензенской области - самая высокая зарплата в Приволжском федеральном округе.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, среднемесячная заработная плата аграриев остается самой высокой на протяжении длительного времени.
Так, в организациях АПК Пензенской области за отчетный период 2018 года аграрии получают 29158 рублей, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, пишет ИА «
penza-press.ru».
16 ноября 2018, 19:59Мошенники списали с карты пензячки 15 тысяч рублей
16 ноября 2018, 19:57Пензенец подозревается в контрабанде наркотиков
16 ноября 2018, 19:44В Пензе обсудили финансовые прогнозы на ближайшие три года
16 ноября 2018, 19:42Пензенские умельцы открыли компанию по производству электромопедов
16 ноября 2018, 19:33В Пензе проходит турнир, посвященный 80-летию самбо
16 ноября 2018, 19:29В Пензе пройдет профессиональный конкурс среди участковых
16 ноября 2018, 19:26Медведицу Нюру перевезли в пензенский зоопарк
16 ноября 2018, 19:21Комиссия из Москвы оценила индустриальный парк Сердобска