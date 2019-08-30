У пензенцев вымогали деньги за спрятанные номера авто

Двое злоумышленников орудовали на центральных улицах города и даже имели собственный почерк. В каждом случае они оставляли на лобовом стекле машины записку с предложением заплатить им две тысячи рублей за информацию о том, где спрятаны номера.

Скрученные номера они прятали неподалеку от места преступления, а полученные от владельцев машин деньги планировали потратить на личные нужды.

По факту неправомерного завладения регистрационными знаками возбуждено уголовное дело. Жителям Пензы грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.