У пензенцев вымогали деньги за спрятанные номера авто

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 сентября 2019, 14:35Криминал
В Пензе задержали подозреваемых в краже регистрационных знаков автомобилей.
Двое злоумышленников орудовали на центральных улицах города и даже имели собственный почерк. В каждом случае они оставляли на лобовом стекле машины записку с предложением заплатить им две тысячи рублей за информацию о том, где спрятаны номера.
Скрученные номера они прятали неподалеку от места преступления, а полученные от владельцев машин деньги планировали потратить на личные нужды.
По факту неправомерного завладения регистрационными знаками возбуждено уголовное дело. Жителям Пензы грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
01 сентября 2019, 15:00В Пензе компания «Максофт» организовала для клиентов и партнеров IT-слет
01 сентября 2019, 14:35У пензенцев вымогали деньги за спрятанные номера авто
01 сентября 2019, 14:26Активисты борются со стихийной свалкой в Бессоновке
01 сентября 2019, 14:10Опыт пензенских кардиохирургов изучили москвичи
01 сентября 2019, 09:14Пензенцам напоминают о прививках для детей от гриппа
30 августа 2019, 19:46Пензенцам рассказали, как заранее проголосовать на выборах в Гордуму
30 августа 2019, 19:41Пензенцев приглашают на открытие обновленного парка имени Ульяновых
30 августа 2019, 19:31Неравнодушные пензенцы помогли собрать в школу почти 6500 ребят