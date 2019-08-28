У пензенцев выманивают деньги, обещая компенсацию по вкладам «МММ»

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28 августа 2019, 16:38Общество
В Пензенской области участились случаи мошенничества. Полицейские предупреждают граждан о новых способах обмана.
За последнее время зарегистрировано несколько фактов мошенничества, когда неизвестные представляются сотрудниками компании «МММ». Они звонят пензенцам и предлагают получить компенсацию за ранее сделанные вклады. Но для этого нужно перечислить деньги под различными предлогами, например, для оплаты страховки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Полицейские напоминают, что ООО «МММ» - финансовая пирамида, которую основал Сергей Мавроди. По всей стране осталось несколько миллионов обманутых вкладчиков. Мужчину не раз судили за незаконную деятельность, под следствием он был в 1994, 2003 и 2007 годах. А в 2018-м Сергей Мавроди умер.
«Учитывая, что основатель крупнейшей финансовой пирамиды скончался, было бы наивно рассчитывать на получение каких-либо компенсаций от мошенников. Будьте бдительными, не верьте незнакомцам и их обещаниям», - обратились к пензенцам полицейские, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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