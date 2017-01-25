25 января 2017, 12:23Общество У пензенцев растет доверие к правоохранительным органам В управлении МВД России по Пензенской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности в 2016 году. В совещании приняли участие губернатор Иван Белозерцев, начальник регионального УМВД Юрий Рузляев, а также руководители структурных подразделений управления и правоохранительных структур региона.

Пензенская область - не место наркобизнесу. Полицейские дают серьезный отпор распространителям дурмана. В 2016 году в регионе пресекли около тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных веществ. Изъято более 70 килограммов сильнодействующих наркотиков - это в два раза больше, чем в 2015-ом.

На заседании коллегии регионального УМВД обсудили результаты деятельности за 2016 год. По словам начальника управления Юрия Рузляева, в регионе растет процент раскрываемости всех преступлений. По этому показателю Пензенская область занимает шестое место.

«Данные официальной статистики свидетельствуют о снижении количества зарегистрированных преступлений на 10,8% и уровня преступности - на 10,5%, которые в полтора раза ниже средних показателей по России и ПФО», - сказал начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Он также отметил, что в регионе снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, эффективная работа сотрудников полиции влияет, в первую очередь, на отношение граждан. По данным социальных опросов, уровень доверия жителей Пензенской области к правоохранителям составляет более 80%. Показатель превышает значение 2015 года на 7%, и на 13% - средний показатель по России.

«Особую благодарность мою, как губернатора, и, конечно же, населения вызывают примеры самоотверженного исполнения служебного долга сотрудниками полиции. Ярким примером является действие инспекторов ДПС 3 сентября на проспекте Победы, которые перегородили проезжую часть служебным автомобилем для защиты здоровья и безопасности граждан», - сказал губернатор Пензенской области.

Иван Белозерцев также вспомнил случай в Терновке, когда летом чуть не утонул четырехлетний мальчик. Сотрудник полиции, по счастливому стечению обстоятельств, был на пляже. Он оказал ребенку первую медицинскую помощь, благодаря чему малыш остался жив.

На коллегии обсудили приоритетные задачи оперативно-служебной деятельности пензенской полиции на 2017 год. Губернатор поручил более активно проводить работу по противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции, а также выявлению и пресечению экономических преступлений в сфере здравоохранения и ЖКХ.

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