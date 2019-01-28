У пензенцев осталось два дня на выбор памятника матери

30 января завершится голосование за образ нового памятника матери, который планируют установить в Пензе. У жителей остался последний шанс повлиять на его исход.

На суд пензенцев представили три варианта. Пока, по данным сайта облправительства, на котором ведется голосование, лидирует первый вариант скульптуры. На момент публикации за него отдали голоса 364 человека.

На три десятка голосов от него отстает вариант №3 – 332 голоса.

Явным аутсайдером стал образ памятника №2, ему предпочтение отдали всего 13 человек.

Напомним, отдать свой голос за понравившийся вариант можно, кликнув по баннеру, размещенному на сайте правительства Пензенской области. Для того, чтобы принять участие, нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуг.

Это уже вторая попытка выбрать эскиз памятника матери. Первые предложенные варианты вызвали критику людей, и итоги голосования аннулировали. По мнению губернатора Ивана Белозерцева, скульптура должна находить отклик в сердцах горожан, и нет смысла устанавливать объект, который изначально пензенцам не нравится.

Возрастное ограничение голосования - 18+, пишет ИА «Пенза-Пресс».