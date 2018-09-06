У пензенцев осталось два дня для подачи заявки в «Яндекс.Лицей»

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06 сентября 2018, 16:36Образование
В конце августа в Пензе стартовал новый набор в «Яндекс.Лицей» (12+). Заявки принимают до 9 сентября.
«Яндекс.Лицей» - образовательный проект, целью которого является обучение детей программированию на языке Python. Он рассчитан на учащихся 8-9 классов, увлеченных компьютерными технологиями. Обучение является бесплатным.
Программа рассчитана на два года. Занятия будут проходить в Пензе два раза в неделю в школе №64 и лицее современных технологий управления № 2.
Для поступления нужно:
- заполнить анкету на сайте yandexlyceum.ru;
- пройти онлайн-тестирование не позднее 9 сентября (результаты будут известны 14-16 сентября).
Всех, кто успешно пройдет тест, пригласят на очное собеседование, которое состоится с 17 по 27 сентября на выбранной площадке. Список поступивших будет известен до 29 сентября.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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