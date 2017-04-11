У пензенцев набирают популярность пригородные поездки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 апреля 2017, 19:14Общество
Пензенцы стали активнее пользоваться пригородными поездами. Об этом на пленарном заседании в Законодательном Собрании рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Он отметил: увеличение спроса объясняется низкими тарифами на перевозки и приближением дачного сезона.
«Пригородные поезда по праву считаются народным видом транспорта. Благодаря принятым решениям правительства Пензенской области в части тарифного урегулирования и компенсации доходов перевозчика сохранены маршруты следования пригородных поездов, в том числе - и межсубъектные, связывающие Пензенскую область с Республикой Мордовия и Ульяновской областью», - рассказал Рашид Сайбаталов.
По Пензенской области ежедневно курсирует 18 пригородных поездов по шести маршрутам. По словам Рашида Сайбаталова, регион первым в Приволжском федеральном округе заключил договор на пригородные железнодорожные перевозки. Это позволит заняться их перспективным планированием и улучшить качество транспортного обслуживания.
11 апреля 2017, 19:46В Пензе в ревматологии применяют генно-инженерные биологические препараты
11 апреля 2017, 19:33В Пензе приступили к внутренней отделке Спасского собора
11 апреля 2017, 19:25Пензенский «Дизелист» вышел в финал НМХЛ
11 апреля 2017, 19:21В Пензе для проведения ГИА по-новому увеличат число специалистов
11 апреля 2017, 19:14У пензенцев набирают популярность пригородные поездки
11 апреля 2017, 19:10Пензенские полицейские рассказали школьникам о вреде курения
11 апреля 2017, 19:0556 детей представят Пензу на Дельфийских играх
11 апреля 2017, 19:02Двуреченский готов стать тренером «Дизеля»