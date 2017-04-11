11 апреля 2017, 19:14Общество У пензенцев набирают популярность пригородные поездки Пензенцы стали активнее пользоваться пригородными поездами. Об этом на пленарном заседании в Законодательном Собрании рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Он отметил: увеличение спроса объясняется низкими тарифами на перевозки и приближением дачного сезона.

«Пригородные поезда по праву считаются народным видом транспорта. Благодаря принятым решениям правительства Пензенской области в части тарифного урегулирования и компенсации доходов перевозчика сохранены маршруты следования пригородных поездов, в том числе - и межсубъектные, связывающие Пензенскую область с Республикой Мордовия и Ульяновской областью», - рассказал Рашид Сайбаталов.

По Пензенской области ежедневно курсирует 18 пригородных поездов по шести маршрутам. По словам Рашида Сайбаталова, регион первым в Приволжском федеральном округе заключил договор на пригородные железнодорожные перевозки. Это позволит заняться их перспективным планированием и улучшить качество транспортного обслуживания.

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