У пензенца нашли в гараже 50 ящиков контрафактного алкоголя

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09 ноября 2018, 18:11Криминал
Пензенским полицейским удалось изъять из незаконного товарооборота сотни литров контрафактного алкоголя.
Бутылки с отравой, а вместе с ними и самопальные сигареты оперативники обнаружили в двух гаражах, принадлежащих жителю Пензы. Как выяснило следствие, он и его знакомый хранили и распространяли нелицензированную алкогольную и табачную продукцию. Сами задержанные объясняют наличие в гараже такого количества контрафакта совсем по-другому.
«Часть алкоголь покупал для свадьбы, а вторую сам употреблял. Всего примерно 50 ящиков», - рассказал задержанный.
«Было установлено, что один из них реализовывал, а другой хранил продукцию в гаражных боксах. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются каналы поставки. Проверка показала, что алкоголь и табачные изделия являются поддельными», - прокомментировал начальник ОЭБ и противодействия коррупции УМВД России по Пензе Ренат Алмаев.
Полиция возбудила по соответствующей статье уголовное дело. Ею предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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