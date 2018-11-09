У пензенца нашли в гараже 50 ящиков контрафактного алкоголя

Бутылки с отравой, а вместе с ними и самопальные сигареты оперативники обнаружили в двух гаражах, принадлежащих жителю Пензы. Как выяснило следствие, он и его знакомый хранили и распространяли нелицензированную алкогольную и табачную продукцию. Сами задержанные объясняют наличие в гараже такого количества контрафакта совсем по-другому.

«Часть алкоголь покупал для свадьбы, а вторую сам употреблял. Всего примерно 50 ящиков», - рассказал задержанный.

«Было установлено, что один из них реализовывал, а другой хранил продукцию в гаражных боксах. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются каналы поставки. Проверка показала, что алкоголь и табачные изделия являются поддельными», - прокомментировал начальник ОЭБ и противодействия коррупции УМВД России по Пензе Ренат Алмаев.

Полиция возбудила по соответствующей статье уголовное дело. Ею предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.