15 ноября 2018, 19:56Криминал

Благодаря бдительным пензенцам изъяли 3,5 наркотиков

Сотрудники пензенского наркоконтроля отрабатывали поступившую от граждан информацию, и она подтвердилась.

Установлено и впоследствии самим подозреваемым подтверждено, что он занимался возделыванием растительного наркотика на территории своего частного домовладения. Причем сам мужчина уже отбывал в прошлом наказание за сбыт. В этот раз он пояснил, что культивировал растения для личного потребления. Всего полицейские изъяли у него около трех с половиной килограммов наркотиков.

«12 ноября стартовала вторая волна акции «Сообщи, где торгуют смертью» (0+). Она продлится до 23 ноября. Если вам известно о фактах незаконного оборота наркотическими средствами, убедительная просьба, сообщить об этом на телефон «горячей линии» регионального управления министерства внутренних дел», - прокомментировал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Криминал
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