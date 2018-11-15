Благодаря бдительным пензенцам изъяли 3,5 наркотиков

Установлено и впоследствии самим подозреваемым подтверждено, что он занимался возделыванием растительного наркотика на территории своего частного домовладения. Причем сам мужчина уже отбывал в прошлом наказание за сбыт. В этот раз он пояснил, что культивировал растения для личного потребления. Всего полицейские изъяли у него около трех с половиной килограммов наркотиков.

«12 ноября стартовала вторая волна акции «Сообщи, где торгуют смертью» (0+). Она продлится до 23 ноября. Если вам известно о фактах незаконного оборота наркотическими средствами, убедительная просьба, сообщить об этом на телефон «горячей линии» регионального управления министерства внутренних дел», - прокомментировал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.