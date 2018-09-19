У пассажира поезда «Нижневартовск-Пенза» украли 90 тыс руб

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, пассажир пришел в вагон-ресторан, там он подружился с женщиной, которая была директором общепита. Через некоторое время, когда мужчина напился, она взяла его банковскую карту и спросила пин-код якобы для того, чтобы оплатить заказ. Пока новый знакомый спал, она сняла с его счета 90 тысяч рублей.

Махинации сотрудницы зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена возле банкоматов, где она снимала деньги.

В результате ей назначили 400 часов обязательных работ. Помимо этого, женщина должна будет вернуть потерпевшему похищенные деньги, пишет ИА «Пенза-Пресс».