У пассажира поезда «Нижневартовск-Пенза» украли 90 тыс руб

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19 сентября 2018, 17:39Криминал
Директора вагона-ресторана поезда «Нижневартовск-Пенза» осудили за кражу у пьяного пассажира 90 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, пассажир пришел в вагон-ресторан, там он подружился с женщиной, которая была директором общепита. Через некоторое время, когда мужчина напился, она взяла его банковскую карту и спросила пин-код якобы для того, чтобы оплатить заказ. Пока новый знакомый спал, она сняла с его счета 90 тысяч рублей.
Махинации сотрудницы зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена возле банкоматов, где она снимала деньги.
В результате ей назначили 400 часов обязательных работ. Помимо этого, женщина должна будет вернуть потерпевшему похищенные деньги, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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