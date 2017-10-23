У общежития на улице Минской четверо мужчин ограбили девушку

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23 октября 2017, 15:08Криминал
В Пензе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже.
Вечером возле общежития на улице Минской на девушку напали неизвестные. Они сорвали с нее золотую цепочку и скрылись на авто. Она сразу обратилась в полицию.
Всем патрулирующим нарядам правоохранителей передали приметы автомобиля.
«Некоторое время спустя сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, двигаясь по улице Суворова, обратили внимание на подходящий под описание автомобиль. При виде патрульной машины водитель, не реагируя на светозвуковые сигналы, прибавил скорость и попытался скрыться», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
Сотрудники Росгвардии вызвали подкрепление. На улице Дзержинского автомобиль остановили. В салоне находились четверо пензенцев, троих из них уже привлекали к уголовной ответственности.
Подозреваемых передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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