09 июля 2017, 14:08Образование У муниципальной власти заберут школы В России начинается масштабная школьная реформа. Реорганизация подразумевает передачу школ от муниципальных властей региональным.

Со слов министра образования и науки страны Ольги Васильевой, это позволит привести образовательные программы во всех городах и селах к единому федеральному стандарту. По мнению министра, нынешняя система неэффективна и требует перемен. В частности для укрепления вертикали управления во главе с Минобрнауки.

Так 16 российских регионов уже изъявили желание участвовать в реформе. В Самарской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге такой эксперимент уже начался.

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