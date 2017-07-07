У муниципальной власти заберут школы

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09 июля 2017, 14:08Образование
В России начинается масштабная школьная реформа. Реорганизация подразумевает передачу школ от муниципальных властей региональным.
Со слов министра образования и науки страны Ольги Васильевой, это позволит привести образовательные программы во всех городах и селах к единому федеральному стандарту. По мнению министра, нынешняя система неэффективна и требует перемен. В частности для укрепления вертикали управления во главе с Минобрнауки.
Так 16 российских регионов уже изъявили желание участвовать в реформе. В Самарской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге такой эксперимент уже начался.
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