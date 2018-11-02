У «Глобуса» произошло ДТП с опрокидыванием

Пензенцы сообщили в соцсетях об аварии в центре города, в результате которой перевернулся автомобиль.

Судя по опубликованному с места происшествия снимку, две машины столкнулись на пересечении улиц 8 Марта и Темирязева. Автор поста написал, что в результате ДТП один из автомобилей перевернулся. На месте – сотрудники ГИБДД, стоит машина скорой помощи.

Официальной информации нет.

Напомним, это вторая подобная авария за день. Так, утром в результате столкновения около Центрального рынка на крыше оказалась машина такси, пишет ИА «Пенза-Пресс».