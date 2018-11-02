У «Глобуса» произошло ДТП с опрокидыванием

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 ноября 2018, 15:06Происшествия
Пензенцы сообщили в соцсетях об аварии в центре города, в результате которой перевернулся автомобиль.
Судя по опубликованному с места происшествия снимку, две машины столкнулись на пересечении улиц 8 Марта и Темирязева. Автор поста написал, что в результате ДТП один из автомобилей перевернулся. На месте – сотрудники ГИБДД, стоит машина скорой помощи.
Официальной информации нет.
Напомним, это вторая подобная авария за день. Так, утром в результате столкновения около Центрального рынка на крыше оказалась машина такси, пишет ИА «Пенза-Пресс».
02 ноября 2018, 17:58В Пензенской области парень надругался над маленьким мальчиком
02 ноября 2018, 17:39Пенза вошла в топ-10 городов России
02 ноября 2018, 17:08Пензячка прошла в финал всероссийского конкурса педагогов
02 ноября 2018, 16:38В Пензе банкиры вне закона заработали 18 млн руб
02 ноября 2018, 15:37Пензенец потерял на покупке Gelentvagen 95000 рублей
02 ноября 2018, 15:06У «Глобуса» произошло ДТП с опрокидыванием
02 ноября 2018, 14:36Очередная «жертва». Под «горбатым» мостом в Пензе застряла фура
02 ноября 2018, 14:06Пензенцев приглашают на митинг в честь Дня народного единства