У Дома молодежи на День флага прошел флешмоб «Пенза - сердце России»

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22 августа 2018, 19:38Культура
22 августа в России отмечают День Государственного флага. В 1991 году, после августовского путча, власти постановили считать национальным стягом триколор. С тех пор в этот день во всех регионах страны проходят торжественные шествия, патриотические и спортивные акции. В Пензе в этот раз основные торжества прошли возле Дома молодежи.
Традиция отмечать День Государственного флага появилась в 1994 году. Частью мероприятия возле Дома молодежи стал флешмоб «Пенза - сердце России».
«Здесь присутствует более 100 человек. Это представители общественных организация, объединений, волонтерских центров, вузов, ссузов, люди, которые только поступили в учебные заведения и сегодня обживают в Пензе. Мы рады, что в акции участвует столько людей», - сказал директор Дома молодежи Олег Куроедов.
Помимо флешмоба, в сквере имени Давыдова состоялась ежегодная акция «Триколор». С 15.00 до 18.00 всем желающим раздавали бело-сине-красные ленточки.
Отметим, что законным «отцом» триколора признан Петр I. В 1705 году он издал Указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-сине-красный флаг.
Смысл выбранных цветов флага России достоверно не установлен. По одной из версий, белый символизирует благородство, синий - честность, а красный - смелость и великодушие.
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