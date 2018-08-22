У Дома молодежи на День флага прошел флешмоб «Пенза - сердце России»

22 августа в России отмечают День Государственного флага. В 1991 году, после августовского путча, власти постановили считать национальным стягом триколор. С тех пор в этот день во всех регионах страны проходят торжественные шествия, патриотические и спортивные акции. В Пензе в этот раз основные торжества прошли возле Дома молодежи.

Традиция отмечать День Государственного флага появилась в 1994 году. Частью мероприятия возле Дома молодежи стал флешмоб «Пенза - сердце России».

«Здесь присутствует более 100 человек. Это представители общественных организация, объединений, волонтерских центров, вузов, ссузов, люди, которые только поступили в учебные заведения и сегодня обживают в Пензе. Мы рады, что в акции участвует столько людей», - сказал директор Дома молодежи Олег Куроедов.

Помимо флешмоба, в сквере имени Давыдова состоялась ежегодная акция «Триколор». С 15.00 до 18.00 всем желающим раздавали бело-сине-красные ленточки.

Отметим, что законным «отцом» триколора признан Петр I. В 1705 году он издал Указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-сине-красный флаг.



Смысл выбранных цветов флага России достоверно не установлен. По одной из версий, белый символизирует благородство, синий - честность, а красный - смелость и великодушие.