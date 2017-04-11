У Центрального рынка наказали продавцов за незаконный бизнес

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11 апреля 2017, 17:02Общество
В Пензе продолжают бороться с несанкционированной торговлей.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, комиссия, куда вошли сотрудники УМВД РФ по Пензе и представители администрации Железнодорожного района, проверила улицы Суворова и Чехова (вблизи остановок общественного транспорта «Центральный рынок»), пишет ИА «Пенза-Пресс».
По итогам рейда составили четыре протокола: два - за торговлю в неустановленных местах, два - за торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, пояснили в мэрии.
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