11 апреля 2017, 17:02Общество У Центрального рынка наказали продавцов за незаконный бизнес В Пензе продолжают бороться с несанкционированной торговлей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, комиссия, куда вошли сотрудники УМВД РФ по Пензе и представители администрации Железнодорожного района, проверила улицы Суворова и Чехова (вблизи остановок общественного транспорта «Центральный рынок»), пишет ИА «Пенза-Пресс».

По итогам рейда составили четыре протокола: два - за торговлю в неустановленных местах, два - за торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, пояснили в мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/e20/800_600_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/e2097eb92ba85d14cd881ab3906cc098.jpg