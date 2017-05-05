05 мая 2017, 12:11Общество У больницы им. Н.Н. Бурденко заработает парковка с платными и бесплатными местами Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил парковку у областной больницы им. Н.Н.Бурденко.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, она официально должна открыться в мае.

По словам замглавы администрации Андрея Шевченко, территория, ограниченная проезжей частью и участком у центрального входа в больницу, будет платной, за ее пределами - бесплатные места для инвалидов.

В направлении улицы Маршала Крылова, отметил Андрей Шевченко, оборудована парковка для 250 машин, где автовладельцам платить за место не придется, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Нужно ускорить ввод в строй этой парковки. Здесь нам удалось учесть интересы всех сторон. Хотя есть места платные, но бесплатных в пять раз больше, надеюсь, что это позволит в значительной степени снизить напряжение среди всех участников дорожного движения на этой территории», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Общество

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