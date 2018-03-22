22 марта 2018, 12:34Происшествия

У Ахунского переезда произошло ДТП - пензенцы

Пензенцы в Сети сообщили об аварии около Ахунского переезда.

Фотографии в группе «Подслушано у водителей. Пенза» соцсети «Вконтакте» разместил подписчик.

Как сообщил автор записи, ДТП произошло примерно в 7.40. По словам пользователей, никто не пострадал. Однако официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/podslushano_avto_58

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