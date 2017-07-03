У 17,5 тысяч пензенцев выявили повышенное артериальное давление

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03 июля 2017, 17:37Общество
Медицинские организации Пензенской области пригласили жителей региона на прием к урологам, офтальмологам, эндокринологам и ревматологам. Маленьких пензенцев также принимали офтальмологи, эндокринологи и ревматологи. Кроме того, как взрослые, так и дети получили возможность сделать УЗИ.
Главной целью мероприятий является сведение к минимуму число заболевших теми или иными заболеваниями и продление жизни населению региона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, отмечается активность населения, которая связана с большой разъяснительной работой, направленной на привлечение жителей на первичную консультацию.
Всегда следует помнить, что болезнь, выявленная на ранней стадии, является залогом успешного лечения и полнейшего выздоровления пациента, говорится в сообщении.
За пять месяцев 2017 года из 120 тысяч человек, прошедших диспансеризацию, у 17,5 тысяч отметили повышенный уровень артериального давления, почти 40 тысяч имеют избыточную массу тела, порядка семи тысяч человек имеют очень высокий суммарный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Поэтому проведение диспансеризации, а также организация таких первичных консультативных приемов по выходным дням помогает нам выявлять у населения факторы риска, корректировать их и принимать решения относительно дальнейшего лечения пациента, вплоть до госпитализации и направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи», - пояснила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.
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