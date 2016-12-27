У 11 женщин из Пензенской области при родах выявили ВИЧ - Олейник

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27 декабря 2016, 14:34Здоровье
Заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник в своем блоге в «ЖЖ» поделился итогами совещания по вопросам, связанным с профилактикой передачи инфекции от матери ребенку.
По его словам, при родах у 11 женщин из Пензенской области была выявлена ВИЧ-инфекция, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Проблема - в том, что женщины не становились на учет по беременности и не знали о своем диагнозе. Это не позволило вовремя провести химиопрофилактику. А уж это, в свою очередь, привело к инфицированию одного ребенка. Пока. И, увы, поголовное большинство женщин были из Пензы и имели наркотические проблемы», - написал Сергей Олейник.
Он также отметил, что было принято решение обсудить сложившуюся ситуацию на координационном совете при правительстве Пензенской области и привлечь к решению проблемы другие, не медицинские службы – в рамках межведомственного взаимодействия.
«Потому что на учет по беременности в области не встают около 1% женщин, беременность у которых заканчивается родами – почти 150 человек за год. И все они могут быть инфицированы ВИЧ. Чем выше пораженность населения – тем выше риск. А в целом количество наших усилий в течение последних пары лет перешло в качество», - добавил блогер.
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