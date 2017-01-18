18 января 2017, 18:51Происшествия Тысячи пензенцев остались без тепла и горячей воды В Пензе на проспекте Победы забил горячий фонтан. Недалеко от стелы «Самолет» прорвало тепломагистраль, которая снабжает микрорайон Арбеково. В результате коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались тысячи горожан.

До начала весны еще далеко, а вот ручьи на проспекте Победы уже потекли. Бьющий из земли фонтан горячей воды привлек внимание жителей Арбеково около полудня. Внештатный корреспондент печатного издания «Пензенская правда» даже заснял видео. На место аварии оперативно выехала бригада специалистов.

Как рассказали рабочие, произошел прорыв тепломагистрали. За последние 30 лет ее ни разу не ремонтировали. Чтобы добраться до места повреждения, понадобилось пару часов.

В результате аварии на тепломагистрали десятки близлежащих домов, а также детские сады и школы остались без тепла и горячей воды. Впрочем, большинство пензенцев с пониманием отнеслись к ситуации.

Завершить весь комплекс восстановительных работ специалисты обещали к полудню 19 января. Однако, если удастся быстро заменить поврежденную трубу на новую, то, возможно, батареи у пензенцев начнут нагреваться уже ночью.

Происшествия

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