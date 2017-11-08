08 ноября 2017, 12:34Культура Творческих пензенцев приглашают на прослушивание 11 ноября в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества состоится конкурсное прослушивание фестиваля «Аккорд-2017» (0+).

Все желающие от 13 до 25 лет смогут исполнить по два произведения в номинациях «Инструментальная композиция», «Песня», «Стихи (собственного сочинения)».

Распечатки текстов конкурсанты должны предоставить членам жюри, а произведения исполнить на акустических музыкальных инструментах, отмечают организаторы.

Записаться на прослушивание и получить более подробную информацию о фестивале можно по телефону 94-58-17, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура

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