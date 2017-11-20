20 ноября 2017, 17:19Спорт «ТВ-Экспресс» занял 5 место на корпоративном кубке Пензы по мини-футболу Ровно год в игре. В Пензе на площадке центра культуры и досуга прошел второй «Корпоративный кубок города по мини-футболу». Это однодневный турнир, где за трофей сражаются шесть команд от разных компаний. Для сборной ТРК «Экспресс» турнир стал первым серьезным испытанием на прочность.

Первая игра «Экспресса» на дебютном турнире, а в соперниках сразу один из фаворитов. Жребий свел телевизионщиков со сборной «Сбербанка» - командой опытной, титулованной и целеустремленной. Футболисты в «бело-зеленой» форме предсказуемо завладели игровой инициативой. «Экспрессовцам» пришлось обороняться и лишь изредка удавалось контратаковать. Но, увы, все попытки были тщетны.

«Экспресс» проигрывал и настраивался на второй матч против команды «Лента», которая также уступила «банкирам» в первой встрече группового этапа. Шансы на выход в плей-офф - 50 на 50.

«Конечно, уровень остальных команд на турнире немного превышает наш. Это заметно. Но самое главное, что мы пытаемся выиграть», - рассказал ведущий утреннего шоу «No stress» на радио «Экспресс» Евгений Савельев.

Матч «Экспресс» - «Лента» получился напряженным и богатым на опасные моменты. Телевизионщики дважды вели в счете, но не сумели удержать преимущество. За несколько минут до финального свистка соперники сначала сравняли счет, а затем и вышли вперед - 3:2.

«Это первый турнир, в котором «Экспресс» принимает реальное участие. Поэтому есть понимание, что такое мини-футбол, как в него играть и получать кайф настолько, насколько можно, даже при пропущенных мячах», - отметил специалист по рекламе ТРК «Экспресс» Сергей Долгов.

Во второй группе встретились «Максофт», «Ренессанс кредит» и «Газпром межрегионгаз». Всего во втором корпоративном кубке Пензы по мини-футболу приняли участие шесть команд.

«Больше команд только летом, когда две площадки. Такой формат, я думаю, оптимален», - сказал организатор турнира Дмитрий Спиридонов.

В итоге кубок завоевала сборная «Сбербанка», обыграв в финале команду «Газпром». «Ренессанс-Кредит» - третий, у «Экспресса» - пятое место. Впрочем, это совсем не повод расстраиваться.

Спорт

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