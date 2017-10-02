02 октября 2017, 14:01Общество «ТВ-Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс» стали призерами фестиваля СМИ Телеканал «Экспресс» и информационное агентство «Пенза-Пресс» стали призерами 21-го фестиваля СМИ «Вся Россия-2017», который сегодня завершается в Краснодарском крае. В масштабном национальном форуме приняли участие около 1000 журналистов из всех регионов страны и зарубежья.

В 2017 году при поддержке губернатора Ивана Белозерцева и регионального правительства на фестиваль от Пензенской области выехала делегация из 24 человек - редакторов и журналистов районных, городских и областных СМИ — газет, телевидения, интернет-сайтов.

Регион был представлен наиболее ярко из всех участников — журналистам удалось завоевать восемь наград, победив в различных конкурсных номинациях. Так, информагентство «Пенза-Пресс» признали лучшим интернет-изданием за создание проекта «Жалобная книга». «ТВ-Экспресс» получил «серебро» в новой профессиональной номинации «Что нового?», созданной специально для региональных теле-радио-компаний.

«Экспресс» представлял старт нового сезона на 21 кнопке. Кроме того, в числе коллег-победителей и призеров газета «Пензенская правда», журнал для детей «Чердобряк», лунинская «Сурская правда», «Кузнецкий рабочий», «Бековский вестник» и тамалинский «Организатор».

Общество

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