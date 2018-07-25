Туристы из Пензы пропали в Хакасии во время сплава по реке

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25 июля 2018, 17:59Происшествия
25 июля в Хакасии перевернулся катамаран с туристами из Москвы и Пензы. Пять человек числятся пропавшими без вести.
Как сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС, туристы сплавлялись по реке Она, когда катамаран перевернулся. На его борту было шесть человек, одному мужчине удалось выбраться на берег. Он и сообщил о произошедшем.
«Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинутся к месту поиска автомобильным транспортом, так как погода не позволяет использовать авиацию. Известно, что туристы - жители городов Москва и Пенза. Среди них было двое несовершеннолетних. Тургруппа не была зарегистрирована у спасателей», - отметили в пресс-службе.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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