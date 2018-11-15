Туристический клуб «Пенза» отметил 60-летие

Пензенскому областному клубу туристов исполнилось 60. За десятилетия любители природы, активного отдыха и научных открытий узнали все о водных, пеших, горных, лыжных и велопоходах.

Идеальная вещь - та, что сделана своими руками, уверены пензенские туристы.Поэтому даже рюкзаки для походов они шьют сами. Самостоятельно клеят лодки и конструируют катамараны, которые уже проверены на прочность речными порогами и бурным течением.

«Были на реках до третьей категории сложности. Сначала на Нугуш сходили, - это река на Южном Урале. Сплавлялись на водонепроницаемой гондоле, она вставляется в оболочку и надувается, вместимость - два человека, на нее привязывается груз - и вперед», - рассказал председатель секции водного туризма клуба «Пенза» Владимир Медведев.

На счету пензенцев - десятки интересных походов и значимых экспедиций: сплавы по рекам, межрегиональные горные экспедиции на Эльбрус, Кавказ, Камчатку и Урал, заграничные велопробеги. Ледоруб, карбидная лампа, бензиновый примус, складная печь - в мастерской есть все, что необходимо. Несмотря на то, что некоторые вещи выглядят как музейные экспонаты, путешественники до сих пор умело их используют.

В 2018 году клуб туристов отмечает 60-летний юбилей. В далеком 1958-м его созданием занялись энтузиасты, совершив экспедицию на Кавказ. Сейчас в него входит около 300 пензенцев. Это не так много, говорит председатель организации, самый расцвет регионального туризма пришелся на 70-е, когда за год в походы ходили порядка десяти тысяч человек.

«Весной на майские праздники на Тянь-Шань ездили, по 50 групп выходили разом. Готовились всю зиму, проводили теоретические и практические занятия о том, как стоянки делать на лыжах, передвигаться, какое снаряжение нужно», - рассказал председатель клуба туристов «Пенза» Владимир Мищенков.

Традиция собираться зимой на субботние встречи - осталась неизменной. В декабре пензенские путешественники начнут делиться туристическим опытом, рассказывать друг другу о прошедших экспедициях и показывать собственные фильмы.