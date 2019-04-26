В Пензе открылась масштабная туристическая выставка

Десять регионов страны и около 100 экспозиционных стендов. В Пензе открылась вторая масштабная всероссийская выставка «Туризм, отдых и оздоровление» (0+). Ее экспозиция разделена на несколько тематических разделов. Посетители могут узнать об услугах, оказываемых в санаториях, пансионатах, базах отдыха. Кроме того, в рамках форума компании презентуют виды активного, приключенческого, круизного и детского отдыха.

Киноконцертный зал «Пенза» с трудом вместил всех желающих посетить масштабную всероссийскую выставку «Туризм, отдых и оздоровление». Форум собрал около 100 участников. Там и те компании, которые уже известны на всю страну и те, кто только выходит на рынок со своими туристическими продуктами. К примеру, представители небольшой пензенской шоколадной мастерской, совсем недавно запустив производство натуральных конфет, готовы обучить кондитерскому искусству всех желающих.

«Есть спрос. Мы уже любимы и, думаю, скоро завоюем не только Пензу, но и другие города. К нам на организационные экскурсии приезжают туристы из Самары, Саратова и Саранска, причем как взрослые группы, так и детские», - сказала совладелица мастерской шоколада Марина Глушкова.

Масштабную экспозицию на выставке представил Рязанский государственный музей-заповедник Сергея Есенина. Учреждение ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Посетить живописные места приглашают и пензенцев.

«Действует пять экспозиций. Есть шестая, она называется «Наши бескрайние просторы», на ней открывается прекрасный вид с берега Оки. Также есть мини-выставка, на которой представлен дом семьи Есениных, там сохранились подлинные вещи поэта», - рассказала заведующая отделом маркетинга и связям с общественностью Государственного музея-заповедника Сергея Есенина Ирина Агапова.

Свой туристический потенциал в рамках выставки помимо Рязани и Пензы презентовали Республики Мордовия и Татарстан, Самарская, Ульяновская и Воронежская области, а также Санкт-Петербург. Одни угощали национальными блюдами, другие проводили мастер-классы и завлекали сувенирной продукцией.

«Мы должны в регионах РФ сделать все для отдыха наших граждан, чтобы к нам приезжали туристы не только из других областей страны, но из-за рубежа. Для этого нужно ремонтировать и строить гостиницы, создавать новые туристические маршруты», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Выставка будет работать в течение двух дней. Ожидается, что ее посетят свыше 5000 человек. Масштабный форум, прежде всего, призван содействовать развитию в регионе внутреннего туризма.