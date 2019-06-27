Турфирма обманула пензенцев почти на 5 млн руб

Пензенский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный ранее Железнодорожным районным судом в отношении 25-летней Екатерины Синяковой. Девушка обвинялась в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении 62 клиентов туристического агентства «Бискай-Тур». Ущерб, причиненный потерпевшим, составил почти пять миллионов рублей.

Более 60 пензенцев не смогли отдохнуть на курортах и посетить жаркие страны в 2017 году. Виной тому - преступный умысел хозяйки туристического агентства «Бискай-Тур», на тот момент 22-летней Екатерины Синяковой. В 2015-м девушка стала новой владелицей фирмы, которую получила от матери. Честно работать у предпринимательницы получилось всего пару лет.

«В период с 20 марта по 7 сентября 2017 года Синякова Екатерина, не имея намерения выполнения взятых на себя обязательств, с целью обращения денежных средств потерпевших в свою пользу, заключила с гражданами 62 договора о реализации туристических путевок, две из которых по предварительному сговору со своей матерью Синяковой Еленой. После получения от клиентов денежных средств, родственники сообщали им ложную информацию о подтверждении бронирования, выдавали клиентам фиктивные документы: ваучеры, проездные билеты», - рассказала начальник апелляционного отдела прокуратуры Пензенской области Елена Булышева.

Нередко обман вскрывался, когда туристы находились в аэропорту или уже за границей. Некоторым везло больше - они узнавали о том, что отпуска не будет еще в Пензе и пытались пробиться в офис агентства, все было напрасно/

«Менеджер Елена, у которой мы непосредственно бронировали тур, объяснила нам, что наш тур не состоится, потому что они разорились. Я еще раз уточнила, кто именно, она пояснила, что ИП Синякова, с кем у нас заключен договор», - сказала клиентка туристического агентства «Бискай-Тур» Марина Белова.

Синяковой Екатерине удалось похитить около пяти миллионов рублей, из которых совместно с матерью - 140 тысяч. В судебном заседании женщины своей вины не признали. Бывшая владелица пояснила, что просто помогала дочери решать проблемы туристов. Хозяйка же утверждала, что за два года были закрыты самые востребованные маршруты - Египет и Турция, резко возрос курс валют, однако она делала уступку туристам, не взимая с них возникшую разницу в стоимости тура.

«Она не отрицала, что в данном случае действовала непрофессионально: не предъявляла претензий к туроператорам о возврате депозитных сумм, доплачивала туры, которые резко дорожали из-за валюты и повышения тарифов из средств, которые приносили новые клиенты. Неисполнение обязательств по договорам возникло из-за использования денежных средств последних покупателей для оплаты туров других клиентов агентства, обратившихся к ней ранее», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Девушка признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, а также мошенничестве, совершенном по предварительному сговору. Она приговорена судом к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее мать получила полтора года условно. Попытка обжаловать приговор успехом не увенчалась.