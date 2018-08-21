Турчак : Вопрос сохранения пенсий - не вопрос для обсуждения

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21 августа 2018, 14:34Политика
«Единая Россия» выступила за сохранение государственных пенсий. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, обеспечивать выплаты – обязанность государства.
«Это не вопрос для обсуждения, не вопрос для дискуссии. Это обязанность государства, которая гарантирована Конституцией Российской Федерации», — цитирует Андрея Турчака РБК.
Он также отметил, что в партии понимают важность темы изменений параметров пенсионной системы.
Напомним, 21 августа в Госдуме состоятся парламентские слушания по поводу грядущих изменений. До этого в регионах собирали предложения граждан, в Пензенской области, например, зафиксировано более 600 обращений.
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