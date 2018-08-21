Турчак : Вопрос сохранения пенсий - не вопрос для обсуждения

«Это не вопрос для обсуждения, не вопрос для дискуссии. Это обязанность государства, которая гарантирована Конституцией Российской Федерации», — цитирует Андрея Турчака РБК.

Он также отметил, что в партии понимают важность темы изменений параметров пенсионной системы.



Напомним, 21 августа в Госдуме состоятся парламентские слушания по поводу грядущих изменений. До этого в регионах собирали предложения граждан, в Пензенской области, например, зафиксировано более 600 обращений.