Турчак подвел итоги участия «Единой России» в предвыборной кампании

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны.

Об этом, а также о том, что партия сформирует большой пакет законопроектов по реализации послания президента после его инаугурации, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на пресс-конференции в Москве.

Турчак напомнил, что 14 января, на старте избирательной кампании, партия организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина, было собрано более 200 тысяч подписей.

«Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и местных отделений партии. Более 2000 партийцев контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. Свыше 580 тысяч наших граждан в рамках проекта «Уличная мобилизация» приняли участие во всех уличных акциях в поддержку нашего кандидата», - подчеркнул он.

По оценке Турчака, ключевой проект «Партийная мобилизация» по привлечению членов Партии и сторонников на избирательные участки также был реализован достойно.

«Около 11 миллионов были мобилизованы Партией на избирательные участки», - сообщил секретарь генсовета и добавил, что созданная уникальная база позволяет сегментировать и взаимодействовать со сторонниками по территориальному признаку, с точностью до УИКов.

Кроме того, совместно со штабом кандидата были определены территории повышенного партийного внимания.

«За этими территориями были закреплены «партийные комиссары» из числа опытных депутатов Госдумы и руководителей ЦИК. Всего 21 регион, среди которых Иркутск, Новосибирск, Томск и другие. Уже сейчас можно отметить что, например, Иркутск, показал беспрецедентный уровень поддержки нашего кандидата», - сказал он.

Также «Единая Россия» оказала значительную помощь штабу кандидата в подготовке членов избирательных комиссии и наблюдателей.

«81 тысяча членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тысяч наблюдателей прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Ими в день голосования было внесено в информационную систему «Вся Россия» порядка 11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений. Вместе с тем серьезных нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан наблюдателями, выявлено не было», – рассказал Турчак.

Также в рамках проекта «Городская среда» в день выборов состоялось рейтинговое голосование по проектам модернизации общественных пространств.

«Этот проект был реализован 18 марта в 69 регионах страны, он останется под особым контролем партии и в последующем. К этому проекту, помимо всех организационных вопросов, партия привлекла 15 тысяч региональных и муниципальных депутатов», - отметил Турчак.

Наконец, 18 марта по инициативе партии был проведен флешмоб «УчастОК», который продемонстрировал все многообразие нашей огромной страны и ее единство в день выбора будущего России.

В заключение Турчак отметил, что партия рассматривает прошедшую кампанию как подготовку к предстоящим выборам губернаторов и депутатов региональных ЗакСобраний в сентябре.

«Президентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, как повод для ревизии и мобилизации наших рядов в преддверие осеннего предвыборного цикла 2018 года и жизни партии на обозримую стратегическую перспективу», - подчеркнул он.