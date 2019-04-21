21 апреля 2019, 11:54Общество

Турчак подвел итоги первого экологического форума ЕР «Чистая страна»

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подвел итоги экологического форума «Чистая страна». В частности, он предложил органам власти провести проверку того, как регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами.

«В 2019 году в большинстве регионов стартовала реформа в сфере обращения с отходами. Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру. Предлагаю органам власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами», - сказал Андрей Турчак.

По его мнению, отдельная поддержка при реализации реформы необходима социально незащищенным гражданам.

«Из регионов поступают жалобы о необоснованной привязке тарифа к площади частных домовладений. Предлагаю создать особые условия оплаты за обращение с отходами для их хозяев.

Нуждается в стимулировании и раздельный сбор отходов. Необходимо предусмотреть возврат средств на оплату коммунальной услуги по обращению с отходами гражданам, осуществляющим раздельное накопление», - заявил секретарь Генсовета.

Также, по его словам, поддержку должны получать и перерабатывающие предприятия. Их необходимо включить в территориальные схемы в области обращения с отходами.

«Предлагаю организовать непрерывный экологический мониторинг с выводом данных в интернет для общественного контроля», - сказал Андрей Турчак и обратился с предложением к «Единой России» внести в Государственную Думу законопроект о квотировании выбросов и порядке действий в режиме неблагоприятных метеоусловий.

Отдельного внимания заслуживает и вопрос развития экологически чистого транспорта. Андрей Турчак рекомендовал органам государственной власти субъектов страны установить приоритет транспортных средств на газомоторном топливе при проведении закупок и предусмотреть в программах развития электрического автотранспорта введение бесплатных парковок, выделение отдельных полос для движения и развитие сетей зарядных станций.

По итогам форума был принят проект резолюции. Конкретные предложения предоставят председателю партии Дмитрию Медведеву, на их основе будет подготовлен проект поручений правительству.

Общество
просмотров 53

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://penza.er.ru/news/2019/4/20/turchak-podvel-itogi-pervogo-ekologicheskogo-foruma-edinoj-rossii-chistaya-strana/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ