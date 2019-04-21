Турчак подвел итоги первого экологического форума ЕР «Чистая страна»

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подвел итоги экологического форума «Чистая страна». В частности, он предложил органам власти провести проверку того, как регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами.

«В 2019 году в большинстве регионов стартовала реформа в сфере обращения с отходами. Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру. Предлагаю органам власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами», - сказал Андрей Турчак.

По его мнению, отдельная поддержка при реализации реформы необходима социально незащищенным гражданам.

«Из регионов поступают жалобы о необоснованной привязке тарифа к площади частных домовладений. Предлагаю создать особые условия оплаты за обращение с отходами для их хозяев.

Нуждается в стимулировании и раздельный сбор отходов. Необходимо предусмотреть возврат средств на оплату коммунальной услуги по обращению с отходами гражданам, осуществляющим раздельное накопление», - заявил секретарь Генсовета.

Также, по его словам, поддержку должны получать и перерабатывающие предприятия. Их необходимо включить в территориальные схемы в области обращения с отходами.

«Предлагаю организовать непрерывный экологический мониторинг с выводом данных в интернет для общественного контроля», - сказал Андрей Турчак и обратился с предложением к «Единой России» внести в Государственную Думу законопроект о квотировании выбросов и порядке действий в режиме неблагоприятных метеоусловий.

Отдельного внимания заслуживает и вопрос развития экологически чистого транспорта. Андрей Турчак рекомендовал органам государственной власти субъектов страны установить приоритет транспортных средств на газомоторном топливе при проведении закупок и предусмотреть в программах развития электрического автотранспорта введение бесплатных парковок, выделение отдельных полос для движения и развитие сетей зарядных станций.

По итогам форума был принят проект резолюции. Конкретные предложения предоставят председателю партии Дмитрию Медведеву, на их основе будет подготовлен проект поручений правительству.