Турчак назвал задачи Совета по развитию цифровой экономики

Вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал об основных задачах Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, председателем которого он является.

По его словам, основными функциями совета станут экспертная поддержка законотворческой деятельности СовФеда в сфере цифровой экономики, а также помощь верхней палате в разработке соответствующих программ на региональном уровне. Также Совет будет помогать регионам разрабатывать свои местные программы по развитию цифровой экономики.

«Необходимо учитывать, что есть процессы, которые должны напрямую регулироваться на федеральном уровне или местной властью. Есть те, для которых власть должна лишь создавать условия, необязательно законодательные. Может потребоваться открытие данных, развитие инструментов финансирования или внедрение «технологических коридоров», – сказал Турчак.

Он также подчеркнул, что Совет будет готовить предложения и рекомендации для субъектов РФ по разработке региональных программ по развитию цифровой экономики.

Планируется, что заседания Совета будут в основном выездными и будут проходить на площадках передовых предприятий, чтобы, с одной стороны, привлекать к работе больше региональных экспертов, а с другой – показывать лучшие практики.

«Совет - это экспертная площадка, на которой будут собираться идеи и вырабатываться конкретные решения. […] Цифровая экономика – это не только IT, но и качественно новая медицина и образование, комфортные для жизни города, удобные цифровые госуслуги, привлекательность экономики для лучших кадров, экономическая и национальная безопасность», – резюмировал Турчак.