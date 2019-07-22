Турбазу в Золотаревке украсили деревянные фигуры персонажей сказок

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22 июля 2019, 19:03Культура
В рабочем поселке Золотаревка прошел международный фестиваль парковых скульптур. В конкурсе приняли участие десять мастеров по резьбе бензопилой из Пензенской, Калужской, Московской и Ульяновской областей, а также из Республики Башкортостан.
«Я - профессиональный скульптор, и это мало чем отличается в плане тяжести труда от моей обычной работы. Просто немного другие инструменты, к которым нужно было привыкнуть. Занимаюсь этим с мая, поэтому не могу назвать себя мастером, но уже чувствую прогресс», - рассказала участница фестиваля из Москвы Алина Фарнеева.
Тема конкурса - «В гостях у сказки». Мастера постарались создать из дерева фигуры героев русского фольклора. Жюри следило за тем, чтобы участники конкурса оставались в рамках заявленной темы.
«Они подавали изначально полностью заполненную заявку и прикладывали эскиз, который согласовывался. Мы смотрели и, если что-то было не в тему, просили мастера немного поменять это и придерживаться ее», - сказала глава администрации рабочего поселка Золотаревка Татьяна Чернышова.
Александр Дьяченко впервые попал на конкурс. Он познакомился с резьбой по дереву еще в детстве и с тех пор все время совершенствовал мастерство. На фестивале парковых скульптур работал над фигурой лихого злодея из русских сказок - Соловья-разбойника.
«В основном, с тополем работаю, с дубом бывало. Первый раз с сосной, она прекрасно себя держит, чувствует. И вырезать хорошо, удобно. Наверное, надо видеть фигуру внутри дерева», - рассказал она.
После окончания фестиваля фигуры украсили территорию одной из местных туристических баз. Увидеть работы резчиков по дереву сможет любой желающий.
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