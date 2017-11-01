01 ноября 2017, 14:04Общество Тротуар на Южной превратился в месиво из грязи - пензенцы Горожанка написала в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» гневный пост, посвященный грязному месиву на тротуаре рядом с дизельным заводом.

«На Южной поляне рядом с остановкой «Дизельный завод» стоит долгострой. Летом работа на стройке еще велась, приезжали грузовики и навезли колесами на пешеходную дорожку грязь. Сейчас стройка прекратилась, а пешеходам приходится идти по этой противной скользкой грязи к остановке. Хоть бы доски кто положил!» - возмутилась пензячка.

Женщину поддержали и другие пользователи, которых возмущает состояние дороги, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«На самом деле снимок не передал масштаба этого осеннего ужаса! Просто невозможно пройти, ноги вязнут в грязи. Некоторые, сама видела, предпочитают идти по проезжей части», - отметила подписчица группы Екатерина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило по поводу обращения горожанки официальный запрос в мэрию.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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