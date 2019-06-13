13 июня 2019, 12:04Происшествия

Тройное ДТП? В Сети появилось фото аварии с такси у Памятника Победы

Пензенец поделился в Сети фотографией с места аварии, произошедшей утром 13 июня.

Автор снимка, опубликованного в одной из групп соцсети «ВКонтакте», уточнил, что сделал его в 18.10. Судя по фото, повреждена иномарка, стоящая слева от такси «Везет». На месте работает сотрудник ГИБДД.

Слева от автомобиля, у которого поднят капот, находится большегруз, однако из-за ракурса непонятно, является ли он третьим участником ДТП. Если это так, то, вероятно, авария могла бы спровоцировать пробку.

Официальной информации о причинах ДТП и наличии пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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