Тройное ДТП? В Сети появилось фото аварии с такси у Памятника Победы

Автор снимка, опубликованного в одной из групп соцсети «ВКонтакте», уточнил, что сделал его в 18.10. Судя по фото, повреждена иномарка, стоящая слева от такси «Везет». На месте работает сотрудник ГИБДД.

Слева от автомобиля, у которого поднят капот, находится большегруз, однако из-за ракурса непонятно, является ли он третьим участником ДТП. Если это так, то, вероятно, авария могла бы спровоцировать пробку.

Официальной информации о причинах ДТП и наличии пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».