Тройное ДТП в Кривозерье вызвало недоумение пензенцев. ФОТО

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12 апреля 2018, 17:06Происшествия
Пензенцы по фотографии в Сети гадают, как могла произойти авария.
«Сообразили на троих. Авария на светофоре, ул. Дизельная/3-ий проезд Бурмистрова», - подписал фото автор поста в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».
На снимке видно, как на дороге столкнулись три автомобиля: один из них застрял между двумя другими. Многие пользователи недоумевают, как такое могло произойти.
Отметим, что дорога в этом направлении имеет всего две полосы движения, однако на фото стоят четыре машины в ряд. Из-за образовавшегося в результате аварии затора автомобилям пришлось объезжать участок по встречке.
«Как обычно, кто-то решил проскочить не в своей полосе, а кто-то в своей полосе решил не уступать», - предположила подписчица группы Наталья.
«Это просто кто-то вчера резину надел летнюю. Subaru и Renault стояли на светофоре, а «одиннадцатая» решила тормозить, но резина – летняя. Вот и результат, заехал в аккурат», - пояснил очевидец происшествия Андрей.
Официальной информации по факту ДТП нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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