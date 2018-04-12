Тройное ДТП в Кривозерье вызвало недоумение пензенцев. ФОТО

Пензенцы по фотографии в Сети гадают, как могла произойти авария.

«Сообразили на троих. Авария на светофоре, ул. Дизельная/3-ий проезд Бурмистрова», - подписал фото автор поста в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».

На снимке видно, как на дороге столкнулись три автомобиля: один из них застрял между двумя другими. Многие пользователи недоумевают, как такое могло произойти.

Отметим, что дорога в этом направлении имеет всего две полосы движения, однако на фото стоят четыре машины в ряд. Из-за образовавшегося в результате аварии затора автомобилям пришлось объезжать участок по встречке.

«Как обычно, кто-то решил проскочить не в своей полосе, а кто-то в своей полосе решил не уступать», - предположила подписчица группы Наталья.

«Это просто кто-то вчера резину надел летнюю. Subaru и Renault стояли на светофоре, а «одиннадцатая» решила тормозить, но резина – летняя. Вот и результат, заехал в аккурат», - пояснил очевидец происшествия Андрей.

Официальной информации по факту ДТП нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».