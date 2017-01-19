19 января 2017, 18:29Криминал Троих жителей Нижнего Ломова осудили за сбыт контрафактного алкоголя В Нижнем Ломове Пензенской области вынесен приговор трем жителям города, которые наладили сбыт контрафактного алкоголя. Бутлегеры приобретали спиртное в подпольном цехе в Мокшане и продавали в родном городе. Нелегальный алкоголь сбывали огромными партиями.

147 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму около 24 миллионов рублей смогли реализовать два жителя Нижнего Ломова. Наталья Лопасова и Александр Скоробогатов в течение месяца по налаженной схеме продавали спиртное в родном районе. Конспирация не помогла, почти сразу злоумышленников задержали.



«За совершение преступления Нижнеломовским районным судом районным Лопасовой назначено наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500000 рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Скоробогатову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщил прокурор уголовного судебного управления прокуратуры Пензенской области Виктор Ефимов.

Скоробогатов, не согласившись с приговором, обжаловал его в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия оставила вынесенное ранее решение без изменения.

Еще одному жителю Нижнего Ломова, 37-летнему Александру Смирнову, удалось реализовать на территории своего города более 100 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму около 16,5 миллионов рублей. Спиртное мужчина также приобретал в подпольном цехе, располагавшемся в Мокшане.



«За совершенное преступление судом Смирнову назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сказала прокурор уголовного судебного управления Пензенской областной прокуратуры Наталья Антонова.

Смирнов тоже обжаловал приговор в апелляционном порядке, однако судебная коллегия оставила его без изменения.

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