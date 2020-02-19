Трех жителей Бессоновского района подозревают в серии автомобильных краж

19 февраля 2020, 19:42Криминал
Полицейские Бессоновского района Пензенской области совместно с сотрудниками ГИБДД пресекли преступную деятельность трех молодых людей, которые крали имущество из чужих автомобилей.
За время своего незаконного промысла они успели причинить материальный ущерб автомобилистам Пензенского, Бессоновского, Шемышейского, Городищенского районов и областного центра. Сейчас все участники преступной группы задержаны и дают признательные показания.
«В салоне транспортного средства находились двое подозреваемых, ими оказались жители Пензенской области, один из которых еще не достиг совершеннолетия, а другой - молодой человек 1995 года рождения. Позже полицейские установили личность третьего подозреваемого, который оказался также несовершеннолетним жителем региона», - рассказала следователь ОМВД России по Пензенской области Татьяна Ступина.
В ходе осмотра мест жительства подозреваемых была изъята часть похищенного имущества, - ключи, запчасти, колеса и домкраты. Некоторые вещи злоумышленники продали, а деньги поделили.
В полиции возбудили уголовные дела по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». За свои проделки задержанные могут лишиться свободы на срок до пяти лет.
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