27 ноября 2017, 13:03Общество Трохин принял участие в заседании Рождественских чтений Зампред правительства Пензенской области Василий Трохин принял участие в пленарном заседании региональных образовательных Рождественских чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», которое прошло 26 ноября в «Центр культуры и досуга».

В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, религиозных и общественных организаций региона, ветераны и молодежь.

От имени и по поручению губернатора Ивана Белозерцева Василий Трохин приветствовал собравшихся. Он отметил высокую значимость основной темы мероприятия.

«Сегодня особое внимание следует уделить воспитанию молодежи. Очень важно воспитывать в наших детях уважительное отношение к истории Отечества, к культуре народов нашей страны, чтить религиозные традиции. От нашей совместной работы зависит консолидация общества, поддержание гражданского мира и согласия», - сказал он.

«Зампред добавил, что Чтения станут заметным шагом на пути укрепления духовной культуры и пожелал участникам дальнейших успехов во всех делах на благо Отечества», - сообщает пресс-центр областного правительства.

Международные Рождественские образовательные чтения это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/27/10380169

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