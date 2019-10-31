Трое школьников попали в больницу после ДТП в Сосновоборском районе

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31 октября 2019, 17:59Происшествия
В Сосновоборском районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, 30 октября в 20:30 на трассе автомобиль Lada Kalina под управлением 45-летнего водителя врезался в стоящий КамАЗ, за рулем которого находился 29-летний мужчина.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры легковушки. 39-летнюю женщину и троих школьников с травмами доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе.
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