Трое школьников из Пензы стали призерами всероссийской олимпиады

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24 апреля 2017, 16:32Образование
Церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку прошла в Калининграде.
«210 участников из 64 регионов России приняли участие в интеллектуальном состязании. По итогам работы жюри 94 участника стали победителями и призерами: 16 победителей и 78 призеров. Арина Артемова и Анастасия Трушнина, учащиеся гимназии № 6 г. Пензы и Кирилл Тюрин, учащийся гимназии № 44 г. Пензы стали призерами олимпиады по немецкому языку», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.
Напомним, ранее стало известно о том, что трое пензенских школьников стали победителями и призерами всероссийских олимпиад по литературе и экономике, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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