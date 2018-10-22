Трое пензенцев застряли на лодке посреди Сурского водохранилища

В Пензенской области на Сурском водохранилище трое мужчин попали в ловушку.

Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 20 октября в 19.00. Оказалось, что мужчины отправились рыбачить на резиновой лодке, но двигатель сломался. Рыбаки не смогли вернуться на берег и звали на помощь.

К ним отправились спасатели. Они пересадили мужчин на свой катер и отвезли на станцию, пишет ИА «Пенза-Пресс».