Трое пензенцев застряли на лодке посреди Сурского водохранилища

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22 октября 2018, 16:36Общество
В Пензенской области на Сурском водохранилище трое мужчин попали в ловушку.
Как сообщили в пресс-службе пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 20 октября в 19.00. Оказалось, что мужчины отправились рыбачить на резиновой лодке, но двигатель сломался. Рыбаки не смогли вернуться на берег и звали на помощь.
К ним отправились спасатели. Они пересадили мужчин на свой катер и отвезли на станцию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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