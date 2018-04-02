Трое пензенцев выступят на всероссийском этапе конкурса профмастерства

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02 апреля 2018, 14:34Образование
В Пензе прошли региональные этапы всероссийской олимпиады профмастерства.
В IT-колледже выявили лучших в категории «Электро- и теплоэнергетика». Среди десяти участников олимпиады профмастерства из четырех среднеспециальных учебных заведений лучшим стал Михаил Швецов, сообщает пресс-служба регионального минобра.
За награды по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» вступили студенты шести колледжей. В течение двух дней они решали задачи по организации управления коллективом, осуществляли перевод иностранного текста технического содержания, проводили расчет курсового проекта; шиномонтаж и балансировку колес легкового автомобиля, сборку-разборку коробку передач и диагностику электронной системы управления двигателем. Победителем стал студент Пензенского колледжа транспортных технологий Николай Тихонов.
В рамках регионального этапа всероссийской олимпиады профмастерства по группе специальностей «Машиностроение» лучших выявили среди семи участников. Они выполняли задания по проектированию процесса механической обработки, переводу чертежа в 3D-модель, а также переводили технический текст на иностранный язык. В этой категории лучшим стал студент IT-колледжа Евгений Антипов.
Победители будут представлять Пензенскую область на всероссийском этапе профмастерства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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