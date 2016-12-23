Трое пензенцев удостоены государственных наград

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23 декабря 2016, 14:03Общество
Трое жителей Пензенской области отмечены на государственном уровне. Приказ о награждении их госнаградами подписал президент РФ Владимир Путин.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено трактористам Каменского района Казыму Харисовичу Мамлееву и Ряшиду Абдулловичу Тактарову, сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-центре областного правительства.
Заместитель председателя Счетной палаты Пензенской области Людмила Павловна Худякова отмечена в области экономики и финансовой деятельности. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ».
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