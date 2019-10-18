Трое пензенцев получили гранты на развитие собственного производства

В Пензе трое начинающих предпринимателей получили гранты в размере 300 тысяч рублей в рамках ежегодного конкурса. Награждение прошло в городской администрации во время заседания совета по инвестиционному развитию.

В 2019 году на конкурс заявились 18 человек, но только восемь из них были допущены к финальной части. Чтобы получить грант, нужно было соответствовать ряду требований: предприятие должно существовать меньше года, важно вовремя платить зарплату и налоги и иметь собственные средства.

«Гранты предоставляются на конкурсной основе субъектам предпринимательства, зарегистрированным на территории Пензы в соответствии с ФЗ №29 «О развитии малого и среднего предпринимательства». Средства предоставляются на приобретение необходимого для осуществления деятельности оборудования, спецтехники или материалов, на оплату информационных компаний или рекламы и аренды помещения», - рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Грантополучателями стали Дмитрий Климов - он реализует проект по выращиванию грибов, Алена Немечкина, которая занимается производством изделий из натуральной кожи, и Павел Принцев - его организация изготавливает печенье, сухари и пряники.