Трое пензенцев подозреваются в серии краж

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03 октября 2019, 19:28Криминал
Пензенские полицейские задержали группу злоумышленников. Троих мужчин подозревают в серии краж, совершенных с марта по август. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Сотрудники УМВД установили причастность каждого из них к совершению пяти преступлений как в группе, так и по одиночке. На их счету - две кражи в торговых центрах города. В каждом случае, злоумышленники пользовались невнимательностью продавцов.
«Вместе с родственником житель Пензы совершил еще три кражи. В двух случаях они похитили аккумулятор с грузовых автомобилей, припаркованных в разных районах города, а еще в одном, совместно со знакомым и братом вынесли пустые газовые баллоны и металлоломом с территории СТО», - прокомментировала старший следователь отдела полиции №1 СУ УМВД России по городу Пензе Елена Селезнева.
Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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