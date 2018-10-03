Трое пензенцев могут поплатиться за чужую карту

«На телефон стали приходить уведомления, что с моей карты снимаются деньги. Потом я ее заблокировал, конечно. А после того, буквально через день, пошел в полицию», - рассказал потерпевший.

«По данным следствия, один из злоумышленников находился в том же баре, что и потерпевший. По его словам, карту нашла одна из посетительниц и передала ему. Подозреваемый вышел на улицу, где встретил знакомых и сказал им о найденной карте, которая позволяет платить до 1000 рублей без пинкода. Один из знакомых предложил проверить, действительно ли так можно. Приятели отправились в магазин, где успешно приобрели жевательную резинку», - сообщила старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Екатерина Скалкина.

Тем же вечером молодая компания за чужой счет заправила машину, на которой каталась по городу. После этого юноши отправились в круглосуточное кафе. Потратившись и там, они выбросили пластиковую карту.

После задержания все трое стали давать признательные показания. Это может смягчить их наказание. Сама санкция уголовной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. Всего у потерпевшего было списано со счета около полутора тысяч рублей.