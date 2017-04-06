Трое пензенцев избили мужчину ради миллиона рублей

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06 апреля 2017, 16:05Криминал
Троих жителей Пензенской области осудили за разбойное нападение.
Суд установил, что мужчина подвозил знакомого и увидел у него в сумке крупную сумму. Желая обогатиться, он предложил обокрасть его другому приятелю. Один из злоумышленников обратился за помощью к инструктору фитнес-клуба.
Свой план пензенцы реализовали возле одного из торговых центров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Когда потерпевший вышел из торгового центра и подошел к машине, фитнес-инструктор ударил его по лицу, натянул ему на его голову капюшон безрукавки и нанес еще не менее двух ударов ногой. Мужчина упал и выронил из рук сумку с деньгами в сумме 1 100 000 руб.», - сообщили в пресс-службе областного суда.
Преступники забрали деньги, после чего скрылись с места происшествия.
В суде они получили от 6 до 8,5 лет лишения свободы.
«Также с них в пользу потерпевшего постановлено взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда», - отметили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.
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