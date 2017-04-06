06 апреля 2017, 16:05Криминал Трое пензенцев избили мужчину ради миллиона рублей Троих жителей Пензенской области осудили за разбойное нападение.

Суд установил, что мужчина подвозил знакомого и увидел у него в сумке крупную сумму. Желая обогатиться, он предложил обокрасть его другому приятелю. Один из злоумышленников обратился за помощью к инструктору фитнес-клуба.

Свой план пензенцы реализовали возле одного из торговых центров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Когда потерпевший вышел из торгового центра и подошел к машине, фитнес-инструктор ударил его по лицу, натянул ему на его голову капюшон безрукавки и нанес еще не менее двух ударов ногой. Мужчина упал и выронил из рук сумку с деньгами в сумме 1 100 000 руб.», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Преступники забрали деньги, после чего скрылись с места происшествия.

В суде они получили от 6 до 8,5 лет лишения свободы.

«Также с них в пользу потерпевшего постановлено взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда», - отметили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

Криминал

просмотров 85