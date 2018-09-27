Трое незнакомцев ночью набросились на пензенца

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, утром 26 сентября во дворе на улице Ударной трое незнакомцев набросились на мужчину с кулаками, вынули из его борсетки деньги и банковскую карту, а также забрали сотовый телефон и убежали.

Через некоторое время росгвардейцы задержали негодяев. При выяснении личностей мужчин выяснилось, что один из них находится в розыске. Для дальнейшего разбирательства их передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».