ТРК «Экспресс» станет информационным партнером межрегиональной выставки

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03 апреля 2018, 19:53Общество
27 и 28 апреля областной центр примет первую межрегиональную выставку «Туризм, отдых и оздоровление» (18+), которая откроется в киноконцертном зале «Пенза».
Заявления на участие подали около 50 представителей сферы туристического бизнеса регионов Приволжского и Центрального федеральных округов, а также руководители турфирм, ресторанов и гостиниц. Информационным партнером выставки станет телерадиокомпания «Экспресс».
«Предстоит налаживание туристических связей и обсуждение актуальных проблем в сфере туризма. На самой выставке будут работать панельные дискуссии, где мы более подробно пообщаемся о развитии туристических маршрутов, о развитии ресторанного бизнеса, ну и о многом другом», - сказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.
«Проведем бесплатную лотерею, разыграем призы. Если гостиничный бизнес - это обед на двоих, турфирма - это минитур куда-то. Хотим, чтобы были дегустации. Будут стоять рестораторы и угощать граждан, скорее всего, блюдами русской старины», - рассказал заместитель председателя правления Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Паршин.
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